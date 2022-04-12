40-летняя Бритни Спирс внезапно объявила о беременности: кто отец

У артистки уже есть двое сыновей

Освободившаяся от опеки своего отца известная американская певица, 40-летняя Бритни Спирс, которая ранее похвасталась помолвочным кольцом и сообщила о свадьбе, поделилась еще одной хорошей новостью — артистка беременна от своего жениха, фитнес-инструктора Сэма Асгари.

О будущем пополнении певица написала на своей странице в Инстаграм.

"Я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок" — сообщила Бритни, добавив, что ее бойфренд сначала шутил, что певица "беременна едой", ведь за время их путешествия на Мауи Спирс набрала в весе.

Также артистка призналась, что во время ее предыдущих беременностей, она страдала перинатальной депрессией. Поэтому в этот раз она пообещала себе заниматься йогой, "распространять много радости и любви", а также реже выходить из дома, чтобы папарацци не зарабатывали на ней свои деньги.

Напомним, что у Бритни Спирс есть двое сыновей от предыдущего брака – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном.

Кто такой Сэм Асгари

Сэм Асгари — профессиональный бодибилдер, модель и тренер. С Бритни Спирс он познакомился на съемках ее клипа на песню "Slumber Party", и после этого у них завязались отношения. Сэм поддерживал свою возлюбленную во время ее опекунства и был рядом, когда она боролась за свою свободу. Пара вместе с 2016 года, они живут вместе в Лас-Вегасе.

Асгари часто снимается для популярных мужских глянцев и в кино. Нередко его можно увидеть в рекламе одежду. Также Асгари работает личным фитнес-тренером.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.