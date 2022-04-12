40-річна Брітні Спірс раптово оголосила про вагітність: хто батько

У артистки вже є двоє синів

Відома американська співачка, що звільнилася від опіки свого батька, 40-річна Брітні Спірс, яка раніше похвалилася кільцем з заручин і повідомила про весілля, поділилася ще однією гарною новиною — артистка вагітна від свого нареченого, фітнес-інструктора Сема Асгарі.

Про майбутнє поповнення співачка написала на своїй сторінці в Інстаграм.

"Я зробила тест на вагітність і… у мене буде дитина" — повідомила Брітні, додавши, що її бойфренд спочатку жартував, що співачка "вагітна їжею", адже за час їхньої подорожі на Мауї Спірс набрала у вазі.

Також артистка зізналася, що під час її попередніх вагітностей, вона страждала на перинатальну депресію. Тому цього разу вона пообіцяла собі займатися йогою, "поширювати багато радості та кохання", а також рідше виходити з дому, щоб папараці не заробляли на ній свої гроші.

Нагадаємо, що у Брітні Спірс є двоє синів від попереднього шлюбу – 16-річний Шон та 15-річний Джеймс. Хлопчиків артистка народила в шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном.

Хто такий Сем Асгарі

Сем Асгарі — професійний бодибілдер, модель та тренер. З Брітні Спірс він познайомився на зйомках її кліпу на пісню "Slumber Party", і після цього у них почалися стосунки. Сем підтримував свою кохану під час її опікунства і був поруч, коли вона виборювала свою свободу. Пара разом з 2016 року, вони живуть разом у Лас-Вегасі.

Асгарі часто знімається для популярних чоловічих глянців та у кіно. Нерідко його можна побачити у рекламі одяг. Також Асгарі працює особистим фітнес-тренером.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільною у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.