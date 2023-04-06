Джонні Депп повертається. Що відомо про першу роль актора після скандального розлучення

Костюмована історична драма стала фільмом-відкриттям Канн-2023

Історична драма "Жанна Дюбаррі" відкриє 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Стрічка примітна тим, що одну з головних ролей уперше за три роки зіграв Джонні Депп. Про це повідомляє видання Deadline.

Актор, який не знімався під час судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Херд, втілив на екрані образ французького короля Людовіка XV, який "повертає собі пристрасть до життя" завдяки роману з куртизанкою Жанною Дюбаррі. Жанна Беку була незаконнонародженою дочкою ченця-францисканця та швачки, в молодості займалася проституцією, стала останньою офіційною фавориткою Людовіка XV та закінчила своє життя на гільйотині.

"Жанну Дюбаррі" знімали у Версалі

Роль Жанни зіграла актриса та режисер Майвенн, відома роллю Діви Плавалагуни в "П’ятому елементі" Люка Бессона, з яким вона була одружена. Також у фільмі знімалися Луї Гаррель ("Мрійники"), Мельвіль Пупо ("Офіцер і шпигун") та знаменитий комік П’єр Рішар. Відомо, що зйомки фільму відбувалися у паризькому Версалі.

Раніше роль велелюбного монарха (тільки офіційно він був батьком тринадцяти дітей) виконували такі зірки, як Джон Беррімор, Саша Гітрі, Венсан Перес та Жан Маре. Наскільки гарним виявився Джонні Депп у цій ролі, дізнається наступного року, коли фільм з’явиться на сервісі Netflix.

Нагадаємо, що 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль стартує 16 травня 2023 року.

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