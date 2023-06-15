80-летний Харрисон Форд появился на премьере нового "Индианы Джонса": как сейчас выглядит актер

Знаменитость был в компании своей супруги

В среду, 14 июня, в театре Долби в Голливуде состоялась премьера нового долгожданного фильма про Индиану Джонс — "Индиана Джонс и циферблат судьбы", в котором к главной роли вернулся 80-летний Харрисон Форд. И конечно же актер не пропустил это событие.

На красной дорожке перед премьерой картины знаменитость, который впервые появился на экране в роли героического археолога в 1981 году, появился в компании своей супруги, 58-летней Калисты Флокхарт. Пара мило обнималась и держалась за руки весь вечер.

80-летний Харрисон Форд для события выбрал черный костюм и галстук, завершив образ белой классической рубашкой и блестящими черными классическими туфлями, а Флокхарт примерила черный топ с открытыми плечами и яркую золотисто-желтую юбку от Ralph Lauren.

Отметим, что на следующий день после премьеры нового "Индианы Джонса", а именно 15 июня, Форд и Флокхарт отмечают годовщину свадьбы. В 2023 году их семье исполнилось 13 лет.

Харрисон Форд на премьере нового "Индианы Джонса" Фото: Getty Images

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: Getty Images

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт женаты уже 13 лет Фото: Getty Images

Премьера фильма с Харрисоном Фордом намечена на 30 июня Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что на ежегодном Каннском кинофестивале 2023 с новым фильмом выступал британский актер Джуд Лоу. 50-летняя звезды "Шерлока Холмса" отрастил усы и заметно постарел.