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Біллі Айліш у мішкуватому одязі виступила перед фанами на тлі Ейфелевої вежі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американська співачка Біллі Айліш Новина оновлена 23 червня 2023, 11:09
Американська співачка Біллі Айліш. Фото Getty Images

21-річна знаменитість традиційно вийшла на сцену зі своїм старшим братом

Відома американська співачка Біллі Айліш і семиразова володарка премії "Греммі", яка зіграла головну роль у серіалі "Рой", стала хедлайнером концерту під назвою "Енергія нашої планети: живіть у Парижі", спрямованого на підвищення поінформованості про зміну клімату, біля підніжжя Ейфелевої вежі в Парижі.

Захід відбувся у четвер, 22 червня. На сцену, разом зі своїм старшим братом і продюсером Фінеасом О’Коннеллом, 21-річна Біллі вийшла у мішкуватому одязі. Цього разу дівчина одягнулася у чоловічу блакитну сорочку у смужку, джинси та величезні чорні черевики. "Родзинкою" образу стала краватка у чорно-блакитну смужку.

Зазначимо, що виконавиця не зраджує своєму іміджу. Біллі рідко коли одягає обтягуючі, гламурні речі, а віддає перевагу комфортним предметам гардероба, які не сковують рухів.

Біллі Айліш
Фото: Getty Images
Біллі Айліш
Фото: Getty Images
Біллі Айліш Фінеас О’Коннелл
Біллі Айліш із братом Фінеасом О’Коннеллом. Фото: Getty Images
Біллі Айліш Фінеас О’Коннелл
Фото: Getty Images

До речі, на концерті також були й інші знамениті виконавці, серед яких Ленні Кравіц, Джон Батіст, H.E.R.. Захід, організований неурядовою організацією Global Citizen, проходив у міжнародний саміт, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном.

HER Біллі Айліш
Біллі Айліш зі співачкою H.E.R.. Фото: Getty Images

До речі, знаменита американка підтримала Україну у війні з росією, коли на одному із концертів поцілувала синьо-жовтий прапор. Його артистці передала українська співачка Jerry Heil.

Теги:
#Париж #Ейфелева вежа #Біллі Айлиш