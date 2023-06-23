Біллі Айліш у мішкуватому одязі виступила перед фанами на тлі Ейфелевої вежі (фото)
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21-річна знаменитість традиційно вийшла на сцену зі своїм старшим братом
Відома американська співачка Біллі Айліш і семиразова володарка премії "Греммі", яка зіграла головну роль у серіалі "Рой", стала хедлайнером концерту під назвою "Енергія нашої планети: живіть у Парижі", спрямованого на підвищення поінформованості про зміну клімату, біля підніжжя Ейфелевої вежі в Парижі.
Захід відбувся у четвер, 22 червня. На сцену, разом зі своїм старшим братом і продюсером Фінеасом О’Коннеллом, 21-річна Біллі вийшла у мішкуватому одязі. Цього разу дівчина одягнулася у чоловічу блакитну сорочку у смужку, джинси та величезні чорні черевики. "Родзинкою" образу стала краватка у чорно-блакитну смужку.
Зазначимо, що виконавиця не зраджує своєму іміджу. Біллі рідко коли одягає обтягуючі, гламурні речі, а віддає перевагу комфортним предметам гардероба, які не сковують рухів.
До речі, на концерті також були й інші знамениті виконавці, серед яких Ленні Кравіц, Джон Батіст, H.E.R.. Захід, організований неурядовою організацією Global Citizen, проходив у міжнародний саміт, ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном.
До речі, знаменита американка підтримала Україну у війні з росією, коли на одному із концертів поцілувала синьо-жовтий прапор. Його артистці передала українська співачка Jerry Heil.