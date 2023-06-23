Билли Айлиш в мешковатой одежде выступила перед фанами на фоне Эйфелевой башни (фото)

21-летняя знаменитость традиционно вышла на сцену со своим старшим братом

Известная американская певица Билли Айлиш и семикратная обладательница премии "Грэмми", сыгравшая главную роль в сериале "Рой", стала хедлайнером концерта под названием "Энергия нашей планеты: живите в Париже", направленного на повышение осведомленности об изменении климата, у подножия Эйфелевой башни в Париже.

Мероприятие состоялось в четверг, 22 июня. На сцену, вместе со своим старшим братом и продюсером Финнеасом О'Коннеллом, 21-летняя Билли вышла в мешковатой одежде. В этот раз девушка оделась в мужскую голубую рубашку в полоску, джинсы и громадные черные ботинки. "Изюминкой" образа стал галстук в черно-голубую полоску.

Отметим, что исполнительница не изменяет своему имиджу. Билли редко когда надевает обтягивающие, гламурные вещи, а предпочитает комфортные предметы гардероба, не сковывающие движений.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Билли Айлиш с братом Финнеасом О'Коннеллом. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

К слову, на концерте также были и другие знаменитые исполнители, среди которых Ленни Кравиц, Джон Батист, H.E.R.. Мероприятие, организованное неправительственной организацией Global Citizen, проходило в международный саммит, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Билли Айлиш с певицей H.E.R.. Фото: Getty Images

Кстати, знаменитая американка поддержала Украину в войне с россией, когда на одном из концертов поцеловала сине-жёлтый флаг. Его артистке передала украинская певица Jerry Heil.