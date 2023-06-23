Укр

Билли Айлиш в мешковатой одежде выступила перед фанами на фоне Эйфелевой башни (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Американская певица Билли Айлиш Новость обновлена 23 июня 2023, 11:09
Американская певица Билли Айлиш. Фото Getty Images

21-летняя знаменитость традиционно вышла на сцену со своим старшим братом

Известная американская певица Билли Айлиш и семикратная обладательница премии "Грэмми", сыгравшая главную роль в сериале "Рой", стала хедлайнером концерта под названием "Энергия нашей планеты: живите в Париже", направленного на повышение осведомленности об изменении климата, у подножия Эйфелевой башни в Париже.

Мероприятие состоялось в четверг, 22 июня. На сцену, вместе со своим старшим братом и продюсером Финнеасом О'Коннеллом, 21-летняя Билли вышла в мешковатой одежде. В этот раз девушка оделась в мужскую голубую рубашку в полоску, джинсы и громадные черные ботинки. "Изюминкой" образа стал галстук в черно-голубую полоску.

Отметим, что исполнительница не изменяет своему имиджу. Билли редко когда надевает обтягивающие, гламурные вещи, а предпочитает комфортные предметы гардероба, не сковывающие движений.

Билли Айлиш
Фото: Getty Images
Билли Айлиш
Фото: Getty Images
Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл
Билли Айлиш с братом Финнеасом О'Коннеллом. Фото: Getty Images
Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл
Фото: Getty Images

К слову, на концерте также были и другие знаменитые исполнители, среди которых Ленни Кравиц, Джон Батист, H.E.R.. Мероприятие, организованное неправительственной организацией Global Citizen, проходило в международный саммит, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

H.E.R. Билли Айлиш
Билли Айлиш с певицей H.E.R.. Фото: Getty Images

Кстати, знаменитая американка поддержала Украину в войне с россией, когда на одном из концертов поцеловала сине-жёлтый флаг. Его артистке передала украинская певица Jerry Heil.

Теги:
#Париж #Эйфелева башня #Билли Айлиш