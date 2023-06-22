25 лет "Сексу в большом городе": 58-летняя Сара Джессика Паркер восхитила поразительно молодым видом (фото)

Актриса подсветила знаменитый 102-этажный небоскреб в Нью-Йорке

Американская актриса Сара Джессика Паркер на днях восхитила помолодевшим видом, взобравшись в стильном наряде на знаменитый ньюйоркский небоскреб.

58-летняя звезда в среду, 21 июня, в честь 25-летия сериала "Секс в большом городе" и выхода второго сезона сериала "И просто так" вместе с автором популярного проекта, режиссером и сценаристом Майклом Патриком Кингом, подсветила 102-этажный Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Паркер выбрала для мероприятия элегантный комбинезон из черного крепа, с бантом спереди, украшенным кристаллами. Наряд, как пишет издание wwd, — из праздничной коллекции Saloni 2023 года, которую описали как "небесное путешествие, сочетающее в себе бархат цвета драгоценных камней и сверкающую вышивку".

Поверх комбинезона Паркер надела белое болеро. Образ знаменитость дополнила черно-белыми туфлями в горошек.

К слову, освещение Эмпайр-стейт-билдинг актрисой — одно из многих мероприятий, приуроченных к 25-летию "Секса в большом городе".

Сара Джессика Паркер и Майкл Патрик Кинг (слева)

Напомним, что Сара Джессика Паркер играла Кэрри Брэдшоу в оригинальном шестисезонном сериале "Секс в большом городе" с 1998 по 2004 год, в обоих фильмах, включая "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2", а теперь и в перезапуске под названием "И просто так".

Этот проект вознес на олимп успеха главных героинь — актрис Сару Джессику Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтию Никсон. Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядят все исполнительницы главных ролей "Секса в большом городе"