Дженнифер Лоуренс восхитила роскошным нарядом на премьере своего нового фильма (фото)

Актриса выглядела безупречно

Во вторник, 20 июня, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Без обид", главную роль в котором сыграла 32-летняя американская оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс. И конечно же знаменитость, которая кстати впервые стала мамой в феврале 2022 года, не пропустила это событие.

Она прибыла на премьеру картины на Линкольн-сквер в роскошном длинном белом платье, которое соблазнительно оголяло плечо с одной стороны. Свой образ актриса дополнила золотыми босоножками на высоком каблуке, массивными золотыми украшениями: серьгами, кольцами и браслетом на одной руке.

Свои длинные светлые волосы Лоуренс уложила на одну сторону, позволив им свободно падать на обнаженное плечо. Также оскароносная актриса подчеркнула свой лук с помощью достаточно нежного макияжа, с акцентом на глаза.

Дженнифер Лоуренс примерила роскошное белое платье в пол Фото: Getty Images

Исполнители главных ролей в фильме - Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс очень удачно подчеркнула свои глаза Фото: Getty Images

Украшения Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

В фильме "Без обид" 32-летняя Лоуренс играет главную героиню Мэдди Баркер, которая оказывается в тяжелом финансовом положении и находится на грани потери дома своей покойной матери. В поисках решения она находит необычную работу. Ее нанимают богатые родители для своего замкнутого 19-летнего сына Перси. Девушке нужно соблазнить и раскрепостить юношу, прежде чем он уедет в колледж.

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