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У м’ятному костюмі та краватці: оскароносна Кейт Бланшетт постала у стильному аутфіті (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Режисер Ворвік Торнтон та актриса Кейт Бланшетт на показі фільму "Новенький"
Режисер Ворвік Торнтон та актриса Кейт Бланшетт на показі фільму "Новенький". Фото Getty Images

54-річна актриса не зраджує своєму стилю

Австралійська знаменитість Кейт Бланшетт, яка вперто вимагає називати себе актором у чоловічому роді, представляє новий фільм зі своєю участю під назвою The New Boy ("Новенький").

54-річна зірка, яка отримала два "Оскари" за ролі у фільмах "Авіатор" (2005) і "Жасмин" (2014), прорекрамувала з режисером Ворвіком Торнтоном нову картину в неділю, 2 липня, в кінотеатрі Сіднея Hayden Orpheum.

На Бланшетт був стильний костюм м’ятного відтінку — з блейзером із чорними лацканами та брюками вільного крою в тон. До наряду вона додала білу класичну сорочку та елегантну краватку, а також чорні туфлі на підборах із гострим носом.

кейт бланшетт Ворвік Торнтон

Кейт підкреслила свої бездоганні риси обличчя акуратним макіяжем і кораловою помадою, а її світлі хвилясті локони були розпущені.

кейт бланшетт Ворвік Торнтон
кейт бланшетт Ворвік Торнтон Кет Шелпер
Актриса з режисером фільму Воріком Торнтоном та продюсером Кет Шелпер

Фільм "Новенький"

Фільм розповідає історію маленького аборигена, який стикається з поліцією і, внаслідок цієї сутички, тікає до монастиря, де мешкають сироти. Під час свого перебування в монастирі йому надає допомогу сестра Ейлін, яку зіграла актриса Кейт Бланшетт.

Головні ролі у фільмі виконали Кейт Бланшетт, Асван Рід, Дебора Мейлман та інші. Фільм був відкриттям кінофестивалю, що проходив з 7 по 18 червня у Сіднеї, Австралія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американську співачку Мадонну госпіталізували через інфекцію. 64-річна знаменитість скасувала світове турне.

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