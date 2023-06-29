Мадонну терміново госпіталізували через інфекцію: що відомо про стан співачки

Співачці довелося скасувати світове турне

Американська співачка Мадонна Луїза Чіконне (більш відома, просто як Мадонна) потрапила до лікарні через бактеріальну інфекцію.

Як поінформував давній менеджер співачки Гай Осірі у своєму Instagram, через проблеми зі здоров’ям її госпіталізували у суботу, 24 червня.

"У Мадонни розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до того, що вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії", — повідомив він.

За словами Осірі, здоров’я 64-річної знаменитості поступово покращується, проте вона все ще перебуває під наглядом лікарів.

Через це їй довелося відкласти світове турне Celebration, яке мало розпочатися наступного місяця.

"Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, як тільки вона у нас з’явиться, включаючи нову дату початку туру та перенесених концертів", — додав він.

Водночас CNN пише, що співачка в середу вийшла з відділення інтенсивної терапії та одужує.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого співачка спантеличила своїх шанувальників зовнішнім виглядом під час церемонії нагородження "Греммі-2023". На сцені вона з’явилася з роздутим обличчям, і навіть фанати її ледве впізнали.