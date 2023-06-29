Мадонну срочно госпитализировали из-за инфекции: что известно о состоянии певицы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певице пришлось отменить мировое турне
Американская певица Мадонна Луиза Чиконне (более известная, просто как Мадонна) попала в больницу из-за бактериальной инфекции.
Как проинформировал давний менеджер певицы Гай Осири в своем Instagram, из-за проблем со здоровьем ее госпитализировали в субботу, 24 июня.
"У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к тому, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии", — сообщил он.
По словам Осири, здоровье 64-летней знаменитости постепенно улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей.
Из-за этого ей пришлось отложить мировое турне Celebration, которое должно было начаться в следующем месяце.
"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенных концертов", — добавил он.
Вместе с тем CNN пишет, что певица в среду вышла из отделения интенсивной терапии и выздоравливает.
Как сообщалось ранее, в начале февраля певица озадачила своих поклонников внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". На сцене она появилась с раздутым лицом, и даже фанаты ее едва узнали.