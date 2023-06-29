Мадонну срочно госпитализировали из-за инфекции: что известно о состоянии певицы

Певице пришлось отменить мировое турне

Американская певица Мадонна Луиза Чиконне (более известная, просто как Мадонна) попала в больницу из-за бактериальной инфекции.

Как проинформировал давний менеджер певицы Гай Осири в своем Instagram, из-за проблем со здоровьем ее госпитализировали в субботу, 24 июня.

"У Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к тому, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии", — сообщил он.

По словам Осири, здоровье 64-летней знаменитости постепенно улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей.

Из-за этого ей пришлось отложить мировое турне Celebration, которое должно было начаться в следующем месяце.

"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенных концертов", — добавил он.

Вместе с тем CNN пишет, что певица в среду вышла из отделения интенсивной терапии и выздоравливает.

Как сообщалось ранее, в начале февраля певица озадачила своих поклонников внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". На сцене она появилась с раздутым лицом, и даже фанаты ее едва узнали.