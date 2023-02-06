Мадонна озадачила поклонников раздутым лицом (фото)

Фанаты даже не сразу узнали звезду и теперь во всем винят пластику

Известная американская поп-дива удивила поклонников своим внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". В этом году новой рекордсменкой музыкальной премии стала Бейонсе, а вот 64-летняя Мадонна не получила награды, но все равно вышла на сцену — представить своих коллег Сэма Смита и Ким Петрас (исполнители хита "Unholy").

На внешний вид Мадонны обратили внимание все присутствующие на церемонии награждения. Дело в том, что лицо звезды изменилось до неузнаваемости: оно раздулось, что стало еще заметнее благодаря прическе и макияжу. Фото с подписью: "Я за косметическую хирургию, но Мадонне стоило оставить свое лицо в покое после последней подтяжки" выложил в своем твиттере актер Деймон Гонзалес.

Образ Мадонны, как всегда, был довольно интересным. Звезда пришла на мероприятие в белой рубашке и черном костюме, состоявшем из приталенного пиджака и юбки длины макси. Обута поп-дива была в босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров она выбрала галстук и серьги в виде крестов. Волосы певице заплели в косы, а на лице у нее был макияж в нюдовых оттенках, который особенно подчеркнул изменения на лице.

Мадонна на вручении Грэмми-2023

Узнать звезду на этих фото действительно сложно

Как отмечает Daily Mail, в сети фанаты звезды признаются, что не сразу ее узнали. Мол, пора бы ей уже успокоиться с пластическими операциями, ведь она перестает быть похожей сама на себя:

Мадонна выглядит "обновленной"

Итак, я прямо сейчас смотрю церемонию #GRAMMY. Мне Мадонна не совсем похожа на @Madonna

Мадонне следует прекратить пластические операции и принять процесс старения. Сейчас ее почти не узнать

Боже, что сделала с собой @Madonna?

Заметим, что на самом деле поп-дива обожает экспериментировать со своей внешностью. За много лет на сцене она неоднократно меняла свой образ, примеряя разные прически и цвет волос, выбирая совершенно разные типы макияжа и демонстрируя каждый раз новые эксцентрические наряды. Ходят слухи, что Мадонна также неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, однако сама певица это ни разу никак не прокомментировала.

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