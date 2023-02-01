Alyona Alyona показала, как менялась, и поразила сеть (видео)

Певица решила показать фанатам, какой была раньше и как выглядит теперь, мотивируя к переменам и их

Известная украинская певица Alyona Alyona, несколько месяцев назад удивившая сеть своим внезапным похудением, снова решила шокировать фанатов. На этот раз она показывает, как изменились за многие годы — какой она была до начала музыкальной карьеры и как выглядит теперь.

Видео своего превращения девушка выложила в instagram с подписью: "Не сдавайтесь. Все в ваших руках". На ролике заметно, как с годами певица сменила свой имидж: от прически и макияжа до стиля одежды и подачи себя в целом.

В комментариях звезду сразу завалили комплиментами:

Какая вы молодец! так держать!

ПУШКА

Лучшая!

Мотиватор

Молодец. Упорная и талантливая!

Вы невероятная!!!

Знай наших! очень очень много труда и веры в свое дело

Alyona Alyona раньше и сейчас

Alyona Alyona в детстве

Впрочем, это не единственное свидетельство о превращении обычной девушки, воспитательницы детсада в суперстар украинского шоу-биза. На странице Алены Алены можно найти еще несколько интересных видео.

Напомним, что настоящее имя звезды – Алена Олеговна Савраненко. Ей 31 год. Под псевдонимом alyona alyona она стала известна в октябре 2018-го, когда выпустила свой первый клип "Рыбки". Менее чем через месяц появился второй — видеоклип на песню "Головы", который в течение месяца собрал миллион просмотров на YouTube. В конце ноября певица выпустила третий клип на песню "Открывай", а уже в декабре вышел четвертый — на песню "Оставляю свой дом". Уже в апреле 2019 вышел ее дебютный альбом "Пушка". Это название очень понравилось поклонникам и стало ее вторым именем. Сейчас в наработке артистки уже 4 альбома.

Кстати, Alyona alyona стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" — "Barbie: Пани Украины". В 2020-м самая успешная реперка Украины вошла в европейский рейтинг "30 Under 30" от журнала Forbes. В этот список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и совершили мощный прорыв в своей карьере.

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