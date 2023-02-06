Мадонна спантеличила шанувальників роздутим обличчям (фото)

Фанати навіть не відразу впізнали зірку і тепер у всьому звинувачують пластику

Відома американська поп-діва здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом під час церемонії нагородження "Греммі-2023". Цьогоріч новою рекордсменкою музичної премії стала Бейонсе, а от 64-річна Мадонна не отримала нагородити, але все одно вийшла на сцену — представити своїх колег Сема Сміта та Кім Петрас (виконавці хіта "Unholy").

На зовнішній вигляд Мадонни звернули увагу усі присутні на церемонії нагородження. Річ у тім, що обличчя зірки змінилося до невпізнаваності: воно роздулося і це стало ще більш помітним завдяки зачісці та макіяжу. Фото із підписом: "Я за косметичну хірургію, але Мадонні варто було залишити своє обличчя в спокої після останньої підтяжки" виклав у своєму твіттері актор Деймон Гонзалес.

Образ Мадонни, як і завжди, був досить цікавим. Зірка прийшла на захід у білій сорочці та чорному костюмі, який складався з приталеного піджака і спідниці довжини максі. Взута поп-діва була у босоніжки на високих підборах, а з аксесуарів вона обрала краватку та сережки у вигляді хрестів. Волосся співачки заплели в коси, а на обличчі у неї був макіяж у нюдових відтінках, який і підкреслив зміни на обличчі.

Мадонна на врученні Греммі-2023

Впізнати зірку на цих фото дійсно складно

Як зауважує Daily Mail, у мережі фанати зірки зізнаються, що не відразу її впізнали. Мовляв, пора би їй вже заспокоїтися з пластичними операціями, адже вона перестає бути схожою сама на себе:

Мадонна виглядає "оновленою", лол..

Отже, я просто зараз дивлюся церемонію #GRAMMY. Мені Мадонна не зовсім схожа на @Madonna

Мадонні потрібно припинити пластичні операції та прийняти процес старіння. На даний момент її майже не впізнати

Боже, що зробила з собою @Madonna?

Зауважимо, що насправді поп-діва обожнює експериментувати зі своєю зовнішністю. За багато років на сцені вона неодноразово змінювала свій образ, приміряючи різні зачіски та кольори волосся, обираючи абсолютно різні типи макіяжу і демонструючи щоразу нові ексцентричні наряди. Ходять чутки, що Мадонна також неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів, однак сама співачка це жодного разу ніяк не прокоментувала.

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