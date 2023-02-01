Alyona Alyona показала, як змінювалася, і вразила мережу (відео)

Співачка вирішила показати фанатам, якою була раніше і як виглядає тепер, мотивуючи до змін і їх

Відома українська співачка Alyona Alyona, яка кілька місяців тому здивувала мережу своїм раптовим схудненням, знову вирішила шокувати фанатів. Цього разу вона показує, як змінилися за багато років — якою була до початку музичної кар’єри і як вигядає тепер.

Відео свого перетворення дівчина виклала в instagram із підписом: "Не здавайтеся. Все у ваших руках". На ролику помітно, як з роками співачка змінила свій імідж: від зачіски та макіяжу до стилю одягу й подачі себе загалом.

У коментарях зірку відразу завалили компліментами:

Яка ви молодець! так тримати!

ПУШКА

Найкраща!

Мотиватор

Молодець. Завзята і талановита!

Ви неймовірна!!!

Знай наших! дуже дуже багато праці і віри у свою справу

Alyona Alyona раніше і зараз

Alyona Alyona у дитинстві

Втім, це не єдине свідчення про перетворення звичайної дівчини, виховательки дитсадка у суперстар українського шоу-бізу. На сторінці Альони Альони у тік-ток можна знайти ще декілька цікавих відео.

Нагадаємо, що справжнє ім’я зірки — Альона Олегівна Савраненко. Їй 31 рік. Під псевдонімом alyona alyona вона стала відомою у жовтні 2018-го, коли випустила свій перший кліп "Рибки". Менш як за місяць з’явився другий — відеокліп на пісню "Голови", який протягом місяця зібрав мільйон переглядів на YouTube. Наприкінці листопада співачка випустила третій кліп на пісню "Відчиняй", а вже у грудні вийшов четвертий — на пісню "Залишаю свій дім". Вже у квітні 2019 року вийшов її дебютний альбом "Пушка". Ця назва дуже сподобалася шанувальникам і стала її другим ім’ям. Наразі у доробку артистки вже 4 альбоми.

До речі, Alyona alyona стала однією з 36 українок, обличчя та силует яких стали прообразом української серії ляльок "Барбі" — "Barbie: Пані України". У 2020-му найуспішніша реперка України увійшла до європейського рейтингу "30 Under 30" від журналу Forbes. До цього списку Forbes входять 30 знаменитостей, які до 30 років зуміли підкорити світ та зробили потужний прорив у своїй кар'єрі.

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