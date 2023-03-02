64-летняя Мадонна рассталась с 23-летним женихом и завела 29-летнего парня (фото)

Ни сама звезда, ни ее новый избранник пока отношения никак не комментируют

Известная американская певица Мадонна, недавно признавшаяся в пластике и показавшая свое лицо после операции, разошлась со своим 23-летним женихом Эндрю Дарнеллом. 64-летняя звезда теперь встречается с молодым спортсменом.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, новым избранником Мадонны стал 29-летний тренер по боксу Джош Поппер. Он тренировал одного из ее детей в спортзале Bredwinners в Нью-Йорке. Первые совместные фото пары появились в начале марта: на них певица обнимается со своим спарринг-партнером и прижимается губами к плечу Поппера, сжимая его руку.

Боксер также поделился фотографией в соцсетях: на этой фотографии он обнимает поп-звезду в окружении трех своих друзей. Все они позируют возле боксерского ринга.

Согласно информации, которой владеет издание, 3 года назад Джош открыл зал Bredwinners на Мангеттене, до этого он являлся страховым агентом. Теперь же он – тренер по боксу.

Когда DailyMail обратился к Попперу за комментарием об отношениях с Мадонной, которая на 36 лет старше его, спортсмен отказался подтверждать или опровергать их. Воздерживается от комментариев и поп-дива.

Ранее мы рассказывали, что в начале февраля певица озадачила своих поклонников внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". На сцене она появилась с раздутым лицом, и даже фанаты ее едва узнали.