64-річна Мадонна розлучилася з 23-річним нареченим і завела 29-річного хлопця (фото)

Ні сама зірка, ні її новий обранець стосунків поки що ніяк не коментують

Відома американська співачка Мадонна, яка нещодавно зізналася у пластиці та показала своє обличчя після операції, розійшлася зі своїм 23-річним нареченим Ендрю Дарнеллом. 64-річна зірка тепер зустрічається з молодим спортсменом.

Про це повідомляє Daily Mail. За даними видання, новим обранцем Мадонни став 29-річний тренер із боксу Джош Поппер. Він тренував одного з її дітей у спортзалі Bredwinners у Нью-Йорку. Перші спільні фото пари з'явилися на початку березня: на них співачка обіймається зі своїм спаринг-партнером і притискається губами до плеча Поппера, стискаючи при цьому його руку.

Боксер також поділився фотографією у соцмережах: на цій світлині він обіймає поп-зірку в оточенні трьох своїх друзів. Усі вони позують біля боксерського рингу.

Згідно з інформацією, якою володіє видання, 3 роки тому Джош відкрив зал Bredwinners на Мангеттені, до цього він був страховим агентом. Тепер він — тренер з боксу.

Коли DailyMail звернувся до Поппера за коментарем щодо стосунків із Мадонною, яка на 36 років старша за нього, спортсмен відмовився підтверджувати або ж спростовувати їх. Утримується від коментарів і поп-діва.

Раніше ми розповідали, що на початку лютого співачка спантеличила своїх шанувальників зовнішнім виглядом під час церемонії нагородження "Греммі-2023". На сцені вона з’явилася з роздутим обличчям, тож навіть фанати її заледве впізнали.