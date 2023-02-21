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Після хвилі хейту Мадонна зізналася у пластиці та показала, як виглядає її обличчя після операції (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мадонна останніми роками дуже змінилася Новина оновлена 21 лютого 2023, 14:56
Мадонна останніми роками дуже змінилася. Фото instagram.com/madonna

Чи сильно змінилося обличчя Мадонни після церемонії "Греммі", судіть самі

Поп-діва 90-х Мадонна зізналася, що скористалася послугами пластичного хірурга і похвалилася новим знімком у соціальних мережах. Співачка написала, що нібито зійшов набряк після операції. Ця заява відбулася після хвилі хейту через появу артистки на "Греммі-2023": тоді шанувальники ошаліли від роздутого обличчя зірки.

Фотографію Мадонна розмістила у Twitter, зазначивши, що так виглядає її обличчя після операції. Невідомо, чи можна сприймати слова співачки за чисту монету. Її повідомлення звучить досить іронічно.

Мадонна опублікувала фото, де вона позує в кепці, чорному бомбері та рваних джинсах, зважаючи на все, на тлі гардеробу. Руде волосся співачка заплела в коси. Цього разу макіяж артистки не такий епатажний: рожеві тіні, висвітлені брови та персикова помада.

"Дивіться, як я гарненька тепер, коли зійшов набряк після операції", — йдеться у твіті співачки.

Невелика різниця між зовнішнім виглядом Мадонни на церемонії вручення "Греммі" та свіжими знімками є, але кардинальною її не назвеш. Обличчя 64-річної співачки дуже відрізняється від того, яким воно було на початку її кар’єри.

Мадонна на Греммі 2023 та після
Мадонна на "Греммі-2023" і зараз

Як відомо, поп-ікон Мадонна публічно не коментує, які пластичні операції вона робила. Співачка останніми роками стала дуже скандальною та експериментує із зовнішністю. У деяких образах зірку просто не порівняти з тією співачкою, яка полюбилася мільйонам слухачів у 90-х.

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#Мадонна #Пластика