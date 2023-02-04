Марина із "Холостяка-12" показала, як виглядала до пластичних операцій (фото)

Раніше Марина Голд була з хвилястим волоссям і без великого бюста

Ексучасниця популярного на українському телебаченні реаліті "Холостяк-12" Марина Голд показала архівні фото, на яких дівчина позує в повний зріст і ще до хірургічних втручань.

У сторіз Інстаграму колишня фаворитка головного героя проєкта Алекса Топольського розповіла, як починала вперше серйозно тренуватись і підкачуватись.

"Тренера я не могла собі дозволити, я була студенткою. Гантелі придбала за 50 грн на металобазі, папа підігнав", — поділилась Голд. Дівчина розповіла, що пішла згодом в зал. Харчувалась аби як, але щоб було більше білкових продуктів. Дізнавалась Марина про всі тонкощі з YouTube.

Марина Голд до занять спортом

Коли набрала вагу, зіштовхнулась з проблемою, коли груди не повернулись. Тому вирішила звернутись до пластичного хірурга. "Наважилась на це швидко дуже, та і мама досі в шоці як це в 19 років вона на таке пішла", — розповіла Марина.

Марина Голд після операції на грудях

За словами Голд, тільки тоді вона по-справжньому полюбила себе і своє відображення в дзеркалі. "Натуральні груди це круто, але комусь менш пощастило", — підсумувала дівчина.

Марина Голд після операції на грудях

Нещодавно Марина Голд показала, як погладшала через війну в Україні і постійні стреси. Дівчина просто перестала стежити за харчуванням.