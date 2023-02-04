Марина из "Холостяка-12" показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Раньше Марина Голд была с волнистыми волосами и без большого бюста

Экс-участница популярного на украинском телевидении реалити "Холостяк-12" Марина Голд показала архивные фото, на которых девушка позирует в полный рост и еще до хирургических вмешательств.

В сторис Инстаграма бывшая фаворитка главного героя проекта Алекса Топольского рассказала, как начинала впервые серьезно тренироваться и подкачиваться.

"Тренера я не могла себе позволить, я была студенткой. Гантели приобрела за 50 грн на металлобазе, папа подогнал", — поделилась Голд. Девушка рассказала, что пошла впоследствии в зал. Питалась как попало, но чтобы было больше белковых продуктов. Узнавала Марина обо всех тонкостях из YouTube.

Марина Голд до занятий спортом

Когда набрала вес, столкнулась с проблемой, когда грудь не вернулась. Поэтому решила обратиться к пластичному хирургу. "Решилась на это быстро очень, да и мама до сих пор в шоке как это в 19 лет она на такое пошла", — рассказала Марина.

Марина Голд после операции на груди

По словам Голд, только тогда она по-настоящему полюбила себя и свое отражения в зеркале. "Натуральная грудь это круто, но кому-то повезло меньше", — подытожила девушка.

Марина Голд после операции на груди

Недавно Марина Голд показала, как поправилась из-за войны в Украине и постоянных стрессов. Девушка просто перестала следить за питанием.