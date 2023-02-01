Топольский из "Холостяка" рассказал об интиме с Катей и причинах расставания (видео)

Герой "Холостяка" дал откровенное интервью после окончания проекта

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" на канале СТБ разоткровенничался об отношениях с победительницей шоу, моделью Екатериной Лозовицкой. По его словам, девушка требовала постоянного внимание к себе, но ответной симпатии мужчина не ощущал. Хотя и за месяц отношений у пары был интим.

Об этом Топольский рассказал в интервью Анне Олицкой на ее Ютуб-канале. С Катей он встречался около месяца, но затем, как сказал Алекс, инициировал разговор о расставании. Девушка, заверил он, тоже согласилась с необходимостью разрыва их отношений.

На вопрос интервьюерки о том, был ли у Алекса секс с Катей, тот честно заявил: "Конечно, был". Однако деликатные подробности мужчина предпочел скрыть. Зато выделил финалистку Александру Мудрую, которую он не выбрал. По словам Алекса, она отлично целуется и в ней "больше страсти".

Высказался Алекс и касаетельно причин расставания с Лозовицкой. По его мнению, Катя постоянно ожидала инициативы. Тогда как Топольский считает, что в отношениях должны отдавать энергию поровну. Также ему не хватило глубоких разговоров с девушкой. Алекс считает, что Кате нужее другой мужчина, такой, что будет ставить ее в приоритет. Алекс же планирует самореализоваться в разных сферах жизни и не готов полностью посвящать себя своей половинке.

Пост Кати о расставании с Алексом все еще холостяк назвал "кинжалом в спину". Девушка обвиняла мужчину в незрелости, отмечая, что ждала знаков внимания и хотя бы цветов. Топольский разочаровался после таких слов в Кате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победительница 12 сезона "Холостяка" Катя Лозовицкая опровергла слухи о совместном проживании с Алексом. Она отметила, что их отношения ее полностью не устраивали.