Топольський з "Холостяка" розповів про інтим з Катею та причини розставання (відео)

Герой "Холостяка" дав відверте інтерв’ю після закінчення проєкту

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на каналі СТБ розговорився про стосунки з переможницею шоу, моделлю Катериною Лозовицькою. За його словами, дівчина вимагала постійної уваги до себе, але симпатії у відповідь чоловік не відчував. Хоча й за місяць стосунків у пари був інтим.

Про це Топольський розповів в інтерв’ю Ганні Олицькій на її Ютуб-каналі. З Катею він зустрічався близько місяця, але потім, як сказав Алекс, ініціював розмову про розставання. Дівчина, запевнив він, також погодилася з необхідністю розриву їхніх стосунків.

На запитання інтерв’юєрки про те, чи був у Алекса секс із Катею, той чесно заявив: "Звичайно, був". Однак делікатні подробиці чоловік вважав за краще приховати. Натомість виділив фіналістку Олександру Мудру, яку він не вибрав. За словами Алекса, вона чудово цілується і в ній "більше пристрасті".

Висловився Алекс і щодо причин розлучення з Лозовицькою. На його думку, Катя постійно чекала на ініціативу. Тоді як Топольський вважає, що у відносинах мають віддавати енергію порівну. Також йому не вистачило глибоких розмов із дівчиною. Алекс вважає, що Каті потрібен інший чоловік, такий, що ставитиме її у пріоритет. Алекс же планує самореалізуватися в різних сферах життя і не готовий повністю присвячувати себе своїй половинці.

Пост Каті про розлучення з Алексом все ще холостяк назвав "кинжалом у спину". Дівчина звинувачувала чоловіка в незрілості, відзначаючи, що чекала на знак уваги і хоча б квіти. Топольський розчарувався після таких слів у Каті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможниця 12-го сезону "Холостяка" Катя Лозовицька спростувала чутки про спільне проживання з Алексом. Вона наголосила, що їхні стосунки її повністю не влаштовували.