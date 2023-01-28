"Хтось розпустив плітки": переможниця "Холостяка-12" розкрила нові деталі розриву стосунків з Топольським

Лозовицька зазначила, що проблема побуту не встигла торкнутись їхньої пари

Переможниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Катерина Лозовицька розповіла, як складались її стосунки з героєм реаліті Алексом Топольським, чи хоче вона їх поновити і, чи спілкується з колишнім після розставання.

У сторіз Інстаграму дівчина заявила, що у неї нема бажання поновлювати з Алексом будь-які контакти: "Наші дороги розійшлися, ми не підтримуємо ніяких контактів. Я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу і бажання".

Такий аргумент у Катерини і на питання про поновлення стосунків з бізнесменом. За її словами, вона не була щаслива в цих стосунках. "Які стосунки? Які тривали місяць, які повністю мене не влаштовували?", — відповіла Лозовицька.

Також переможниця "Холостяка-12" спростувала інформацію про те, що пара жила разом. "Хтось розпустив плітки, що ми з Алексом нібито жили разом. Ми ніколи з Алексом разом не жили. Він мені пропонував, але я до цього не була готова і тому цього не сталося. Ніякого побуту в нас в принципі з ним не було", — розставила точки над "і" дівчина.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка-12" герой Алекс Топольський віддав перемогу у шоу Катерині Лозовицькій, відправивши Сашу Мудру додому. Пізніше пара розсталась, і як зізнався сам чоловік, у стосунках із Катею він все ще думав про Сашу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександра Мудра закрутила роман з багатим американцем. Про це розповіла інша учасниця 12-го сезону "Холостяка", українська актриса Вікторія Варлей. Також Мудра поділилась деталями участі в реаліті-шоу у Литві.