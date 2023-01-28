"Кто-то распустил сплетни": победительница "Холостяка-12" раскрыла новые детали разрыва отношений с Топольским

Лозовицкая отметила, что проблема быта не успела затронуть их пару

Победительница 12 сезона проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая рассказала, как складывались ее отношения с героем реалити Алексом Топольским, хочет ли она их восстановить и общается ли с бывшим после расставания.

В сторис Инстаграма девушка заявила, что у нее нет желания возобновлять с Алексом какие-либо контакты: "Наши дороги разошлись, мы не поддерживаем никаких контактов. Я не вижу в этом вообще никакого смысла и желания".

Таков аргумент у Екатерины и на вопрос о возобновлении отношений с бизнесменом. По ее словам, она не была счастлива в этих отношениях. "Какие отношения? Длившиеся месяц, которые полностью меня не устраивали?", — ответила Лозовицкая.

Также победительница "Холостяка-12" опровергла информацию о том, что пара жила вместе. "Кто-то распустил сплетни, что мы с Алексом якобы жили вместе. Мы никогда с Алексом вместе не жили. Он мне предлагал, но я к этому не была готова и поэтому этого не произошло. Никакого быта у нас в принципе с ним не было", — расставила точки над "и" девушка.

Напомним, что в финале "Холостяка-12" герой Алекс Топольский отдал победу в шоу Екатерине Лозовицкой, отправив Сашу Мудрую домой. Позже пара рассталась, и как признался сам мужчина, в отношениях с Катей он все еще думал о Саше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александра Мудрая закрутила роман с богатым американцем. Об этом рассказала другая участница 12-го сезона "Холостяка", украинская актриса Виктория Варлей. Также Мудрая поделилась деталями участия в реалити-шоу в Литве.