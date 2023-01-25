Юля с голубцами из "Холостяка-12" впервые показала своего бойфренда-футболиста из Бразилии (фото)

Девушка встретила любовь уже после проекта

Бывшая участница 12 сезона популярного шоу "Холостяк" Юлия Кавчук впервые показала своего нового возлюбленного, по словам девушки, известного бразильского футболиста. О нем Юлия впервые упомянула в пост-шоу реалити 20 января.

У себя в сторис Инстаграма Кавчук выложила совместное фото с парнем. Кадр она подписала: "Ну ладно… Может завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он — работает. Считаю, идеально", — подписала кадр Кавчук.

Имя своего любимого девушка так и не назвала, но по фото сразу видно, что она очень счастливая в его компании.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину Юлия Кавчук, которая была директором банкетной службы, улетела в Дубай. В пост-шоу "Холостяка" девушка рассказала, что работает в одном из местных ресторанов. Однако, как видим, сейчас Юлия без работы.

Девушка ушла из проекта, так и не завоевав сердце героя шоу Алекса Топольского. Мужчина посчитал ее слишком скромной и неуверенной в себе, и отправил домой. Позже Алекс заявил, что встреча с Кавчук была для него приятной, а в девушке ему понравилось ее беззаботность и кокетство. Напомним, что на первую вечеринку Юля пришла с одним угощением — голубцами.