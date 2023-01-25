Юля з голубцями із "Холостяка-12" вперше показала свого бойфренда-футболіста з Бразилії (фото)

Дівчина зустріла кохання вже після проєкту

Колишня учасниця 12-го сезону популярного шоу "Холостяк" Юлія Кавчук вперше показала свого нового коханого, за словами дівчини, відомого бразильського футболіста. Про нього Юлія вперше згадала у пост-шоу реаліті 20 січня.

У себе у сторіз Інстаграму Кавчук виклала спільне фото з хлопцем. Кадр вона підписала: "Ну ладно… Може завтра видалю. Я веселюсь, бо безробіття тепер, а він — працює. Я рахую — ідеально", — підписала кадр Кавчук.

Ім’я свого коханого дівчина так і не назвала, але по фото відразу видно, що вона дуже щаслива в його компанії.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Юлія Кавчук, яка була директором банкетної служби, полетіла до Дубаю. У пост-шоу "Холостяка" дівчина розповіла, що працює в одному із місцевих ресторанів. Проте, як бачимо, нині Юлія без роботи.

Дівчина пішла з проєкту, так і не завоювавши серце героя шоу Алекса Топольського. Чоловік вважав її надто скромною та невпевненою в собі, і відправив додому. Пізніше Алекс заявив, що зустріч з Кавчук була для нього приємною, а в дівчині йому сподобалася її безтурботність і кокетство. Нагадаємо, що на першу вечірку Юля прийшла з одним частуванням – голубцями.