После волны хейта Мадонна призналась в пластике и показала, как выглядит ее лицо после операции (фото)

Сильно ли изменилось лицо Мадонны спустя церемонии "Грэмми", судите сами

Поп-дива 90-х Мадонна призналась, что воспользовалась услугами пластического хирурга, и похвалилась новым снимком в социальных сетях. Певица написала, что якобы сошел оттек после операции. Это заявление последовало после за волной хейта из-за появления артистки на "Грэмми-2023": тогда поклонники опешили от раздутого лица звезды.

Фотографию Мадонна разместила в Twitter, отметив, что так выглядит ее лицо после операции. Неизвестно, можно ли принимать слова певицы за чистую монету. Ее сообщение звучит достаточно иронично.

Мадонна опубликовала фото, где она позирует в кепке, черном бомбере и рваных джинсах, судя по всему, на фоне гардероба. Рыжие волосы певица заплела в косы. На этот раз макияж артистки не такой эпатажный: розовые тени, высветленные брови и персиковая помада.

"Смотрите, как я хорошенькая теперь, когда сошел отек после операции", — говорится в твите певицы.

Небольшая разница между внешним видом Мадонны на церемонии вручения "Грэмми" и свежими снимками есть, но кардинальной ее не назовешь. Лицо 64-летней певицы очень отличается от того, каким он была в начале ее карьеры.

Мадонна на "Грэмми-2023" и сейчас

Как известно, поп-икона Мадонна публично не комментирует, какие пластические операции она делала. Певица в последние годы стала очень скандальной и экспериментирует с внешностью. В некоторых образах звезду просто не сравнить с той певицей, которая полюбилась миллионам слушателей в 90-х.