Постарілий Кевін Спейсі постав перед судом у справі про 12 зґвалтувань (фото)
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63-річний актор підозрюється у сексуальних злочинах
Оскароносний актор театру та кіно, колишня зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі показав себе публіці, коли приїхав до суду в Лондоні. 63-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві, які нібито було вчинено ним у минулому.
У середу, 28 червня, в королівському суді Саутуорка відбулося перше ознайомче судове засідання в рамках процесу за звинуваченням Спейсі у сексуальних домаганнях щодо 4 чоловіків.
На суд Кевін Спейсі приїхав зі своїми адвокатами. Зірка "Карткового будинку" помітно постарів. На ньому був темний костюм, блакитна сорочка та краватка блідо-рожевого кольору.
Тривалість процесу становитиме чотири тижні. Очікується, що актор буде присутнім на кожному засіданні особисто. Йому висунуто звинувачення по 12 випадкам з різним ступенем тяжкості. Актор заперечує свою провину за кожним зі звинувачень.
Справа Кевіна Спейсі
Актор звинувачується у 12 випадках сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки та сексуального насильства. Згідно з матеріалами справи, всі ці події відбулися у період з 2001 до 2013 року.
Звинувачення стверджує, що більшість епізодів сталось в Лондоні. Один з інцидентів нібито стався у 2013 році у Глостерширі.
Усі ймовірні жертви нині перебувають у віці від 30 до 40 років. Це означає, що під час найдавнішого з цих епізодів деякі з них могли бути неповнолітніми.
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