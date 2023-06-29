Постарілий Кевін Спейсі постав перед судом у справі про 12 зґвалтувань (фото)

63-річний актор підозрюється у сексуальних злочинах

Оскароносний актор театру та кіно, колишня зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі показав себе публіці, коли приїхав до суду в Лондоні. 63-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві, які нібито було вчинено ним у минулому.

У середу, 28 червня, в королівському суді Саутуорка відбулося перше ознайомче судове засідання в рамках процесу за звинуваченням Спейсі у сексуальних домаганнях щодо 4 чоловіків.

На суд Кевін Спейсі приїхав зі своїми адвокатами. Зірка "Карткового будинку" помітно постарів. На ньому був темний костюм, блакитна сорочка та краватка блідо-рожевого кольору.

Фото: Getty Images

Тривалість процесу становитиме чотири тижні. Очікується, що актор буде присутнім на кожному засіданні особисто. Йому висунуто звинувачення по 12 випадкам з різним ступенем тяжкості. Актор заперечує свою провину за кожним зі звинувачень.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Справа Кевіна Спейсі

Актор звинувачується у 12 випадках сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки та сексуального насильства. Згідно з матеріалами справи, всі ці події відбулися у період з 2001 до 2013 року.

Звинувачення стверджує, що більшість епізодів сталось в Лондоні. Один з інцидентів нібито стався у 2013 році у Глостерширі.

Усі ймовірні жертви нині перебувають у віці від 30 до 40 років. Це означає, що під час найдавнішого з цих епізодів деякі з них могли бути неповнолітніми.

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