Постаревший Кевин Спейси предстал перед судом в деле о 12 изнасилованиях (фото)

63-летний актер подозревается в сексуальных преступлениях

Оскароносный актер театра и кино, бывшая звезда сериала "Карточный домик" Кевин Спейси явил себя публике, когда приехал к суду в Лондоне. 63-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии, которые якобы были совершены им в прошлом.

В среду, 28 июня, в королевском суде Саутуорка прошло первое ознакомительное судебное заседание в рамках процесса по обвинению Спейси в сексуальных домогательствах в отношении 4 мужчин.

На суд Кевин Спейси приехал со своими адвокатами. Звезда "Карточного домика" заметно постарел. На нем был темный костюм, голубая рубашка и галстук бледно-розового цвета.

Фото: Getty Images

Длительность процесса составит четыре недели. Ожидается, что актер будет присутствовать на каждом заседании лично. Ему предъявлены обвинения по 12 случаям с различной степенью тяжести. Актер отрицает свою вину по каждому из обвинений.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дело Кевина Спейси

Актер обвиняется в 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия. Согласно материалам дела, все эти события произошли в период с 2001 по 2013 годы.

Обвинение утверждает, что большая часть эпизодов произошла в Лондоне. Один из инцидентов якобы случился в 2013 году в Глостершире.

Все предполагаемые жертвы в настоящее время находятся в возрасте от 30 до 40 лет. Это означает, что во время самого давнего из рассматриваемых эпизодов некоторые из них могли быть несовершеннолетними.

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