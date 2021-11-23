Кевин Спейси заплатит создателям "Карточного домика" 31 миллион долларов из-за секс-скандала

Актеру придется заплатить за нарушение условий контракта с продюсерской компанией

Суд обязал Кевина Спейси, который недавно заявил о готовности вернуться на экраны, выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании Media Rights Capital (MRC), которая занималась производством сериала "Карточный домик".

Об этом сообщает CNN.

MRC в понедельник, 22 ноября, подала в Верховный суд округа Лос-Анджелес ходатайство, в котором просит подтвердить, что актер неоднократно нарушал свои обязательства и его действия стали причиной миллионных потерь для компании, что суд установил в октябре 2020 года.

Кевин Спейси, а также продюсерские компании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions обязаны выплатить 29,5 млн долл., чтобы возместить ущерб, еще 1,2 млн долл. придется потратить на адвокатов и 235 тыс. долл. на дополнительные траты студии.

MRC разорвала контракт со Спейси на съемки шестого сезона "Карточного домика" после того, как в адрес актера выдвинули несколько обвинений в сексуальных домогательствах со стороны более чем 30 мужчин. При этом, один из пострадавших рассказал, что Спейси якобы приставал к нему в 1986 году, когда парню было 14 лет.

Единственное дело против Кевина Спейси, которое дошло до суда, закрыли в 2019 году после того, как умер мужчина, который выдвигал обвинения.

Ранее "Телеграф" писал, что актриса сериала "Карточный домик" посетила Киев.