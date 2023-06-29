Как сегодня выглядит Саманта Джонс из "Секса в большом городе": свежие фото 66-летней актрисы

Звезда снова вернется к своей роли в сериале "И просто так"

Англоканадская актриса Ким Кэттролл — одна из самых известных голливудских звезд 90-х. В свое время ей посчастливилось сыграть одну из ярких героинь культового сериала "Секс в большом городе", сексуально раскрепощенную Саманту Джонс. Спустя 25 лет после выхода первой серии 66-летняя Кэттролл все так же выглядит потрясающе и стильно.

В среду, 28 июня, актриса приняла участие в шоу Swiping America, посвященное любви, свиданиям, флирту. На мероприятии в Нью-йорке Ким была в голубых брюках, блестящей золотистой кофточке и бежевом жакете.

Стоит отметить, что звезда не экспериментирует со своей внешностью. Она все так же носит аккуратную челку и держит себя в форме, демонстрируя стройную фигуру.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ким Кэттролл с актерами шоу Swiping America. Фото: Getty Images

Напомним, что Ким Кэттролл играла Саманту Джонс в оригинальном шестисезонном сериале "Секс в большом городе" с 1998 по 2004 год, а теперь снимется в роли камео в перезапуске сериала под названием "И просто так".

Ранее актриса отказывалась от участия в продолжении шоу из-за разногласий с Сарой Джессикой Паркер, но сейчас приняла приглашения, поставив ряд условий создателям сериала. Один из них гласит, что ей не придется сниматься с бывшими коллегами по фильму — Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Этот проект вознес на олимп успеха главных героинь. Ранее "Телеграф" писал, как сейчас выглядят все исполнительницы главных ролей "Секса в большом городе"