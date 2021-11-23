Кевін Спейсі заплатить творцям "Карткового будиночка" 31 мільйон доларів через секс-скандал

Актору доведеться заплатити за порушення умов контракту із продюсерською компанією

Суд зобов’язав Кевіна Спейсі виплатити майже 31 мільйон доларів продюсерській компанії Media Rights Capital (MRC), яка займалася виробництвом серіалу "Картковий будиночок".

Про це повідомляє CNN.

MRC у понеділок, 22 листопада, подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес клопотання, в якому просить підтвердити, що актор неодноразово порушував свої зобов’язання та його дії спричинили мільйонні втрати для компанії, що суд встановив у жовтні 2020 року.

Кевін Спейсі, а також продюсерські компанії M. Profitt Productions та Trigger Street Productions зобов’язані виплатити 29,5 млн дол., щоб відшкодувати збитки, ще 1,2 млн дол. доведеться витратити на адвокатів та 235 тис. дол. на додаткові витрати студії.

MRC розірвала контракт зі Спейсі на зйомки шостого сезону "Карткового будиночка" після того, як на адресу актора висунули кілька звинувачень у сексуальних домаганнях з боку більш ніж 30 чоловіків. При цьому один із постраждалих розповів, що Спейсі нібито чіплявся до нього в 1986 році, коли хлопцеві було 14 років.

Єдину справу проти Кевіна Спейсі, яка дійшла до суду, закрили у 2019 році після того, як помер чоловік, який висував звинувачення.

Раніше "Телеграф" писав, що актриса серіалу "Картковий будиночок" відвідала Київ.