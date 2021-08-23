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Зірка "Карткового будинка" Робін Райт з’явилася на саміті перших леді та джентльменів в Києві (фото, відео)

Автор
О. Броскова
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Зірка "Карткового будинка" Робін Райт з’явилася на саміті перших леді та джентльменів в Києві (фото, відео) Новина оновлена 23 серпня 2021, 15:20
Робін Райт

Для урочистого заходу зірка вибрала лаконічний чорний костюм і білу сорочку.

Відома голлівудська актриса Робін Райт, яка зіграла дружину президента США в гучному серіалі "Картковий будинок", прилетіла до Києва. Актриса була запрошена на саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською.

Відповідні фото розмістив у своєму Facebook київський фотограф Олександр Гончаров.

Відзначимо, що для заходу зірка вибрала лаконічний чорний костюм і білу сорочку. Райт пбула привітною з усіма і з радістю позувала фотографам.

Робін Райт: чим відома актриса

Робін Райт — американська актриса кіно. Найбільш відома вона за ролями у серіалі "Санта-Барбара", і політичному телесеріалі "Картковий будиночок". Також актриса знімалася в таких фільмах як "Форрест Гамп" і "Чудо-жінка". Володарка премії "Золотий глобус" і семиразова номінантка на премію "Еммі".

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