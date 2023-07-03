В мятном костюме и галстуке: оскароносная Кейт Бланшетт предстала в стильном аутфите (фото)

54-летняя актриса не изменяет своему стилю

Австралийская знаменитость Кейт Бланшетт, которая упорно требует называть себя актером в мужском роде, представляет по миру новый фильм со своим участием под названием The New Boy ("Новенький мальчик").

54-летняя звезда, получившая два "Оскара" за роли в фильмах "Авиатор" (2005) и "Жасмин" (2014), прорекрамировала с режиссером Уорвиком Торнтоном новую картину в воскресенье, 2 июля, в сиднейском кинотеатре Hayden Orpheum.

На Бланшетт был стильный костюм мятного оттенка — с блейзером с черными лацканами и брюками свободного кроя в тон. К наряду она добавила белую классическую рубашку и элегантный галстук, а также черные туфли на каблуке с острым носом.

Кейт подчеркнула свои безупречные черты лица аккуратным макияжем и коралловой помадой, а ее светлые волнистые локоны были распущены.

Актриса с режиссером фильма Уориком Торнтоном и продюсером Кэт Шелпер

Фильм "Новенький мальчик"

Фильм рассказывает историю маленького аборигена, который сталкивается с полицией и, в результате этой схватки, убегает в монастырь, где обитают сироты. Во время своего пребывания в монастыре, ему оказывает помощь сестра Эйлин, которую сыграла актриса Кейт Бланшетт.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Асван Рид, Дебора Мейлман и другие. Фильм был открытием кинофестиваля, который проходил с 7 по 18 июня в Сиднее, Австралия.

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