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"Имею право претендовать на другую реальность": Кейт Бланшетт призвала называть ее актером, а не актрисой

"Имею право претендовать на другую реальность": Кейт Бланшетт призвала называть ее актером, а не актрисой
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф kinonews
Глава жюри международного Венецианского кинофестиваля Кейт Бланшетт высказала свое мнение относительно "гендерно нейтральных наград".

"Не считайте это политическим заявлением, но я всегда называла себя актером. Я не думаю, что у нас есть правильные гендерные определения, и я принадлежу к поколению, для которого слово "актриса" всегда использовалось в уничижительном смысле. Так что я думаю, что имею право претендовать на другую реальность", - ответила она на пресс-конференции, когда журналисты поинтересовались ее мнением по поводу решения организаторов Берлинского кинофестиваля вручать "гендерно нейтральные награды", пишет CNN.

В качестве аргумента Бланшетт предложила итальянским журналистам подобрать эквивалент слову "маэстро", но только женского рода. И услышала в ответ, что такого не существует.

Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)

Напомним, что ранее дирекция Берлинского фестиваля объявила, что отныне будет упразднено разделение актерских наград по половому признаку.

"Мы считаем, что отсутствие разделения премий за актерское мастерство по гендерному признаку является хорошим сигналом для чувствительной к данной проблематике киноиндустрии", - заявляли директора фестиваля Мариэтта Риссенбек и Карло Шатриан.

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Венецианский кинофестиваль, Кейт Бланшетт.

Автор:

Телеграф
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