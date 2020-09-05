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Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)
Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)

Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)

Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)
15:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Джеймс Миддлтон старается вести довольно закрытый образ жизни, но в то же время иногда удостаивает подписчиков редкими фотографиями.

33-летний британский бизнесмен и брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон на личной странице в Инстаграм опубликовал фото из поездки в Италию, куда отправился с невестой Элизой Тевен.

В Италии влюбленные устроили морскую прогулку на корабле, лакомились вкусной пастой и вином. Джеймс Миддлтон отметил, что они получили незабываемые впечатления и готовы возвращаться к привычной жизни в условиях карантинных ограничений.

На фото невеста Джеймса позировала в стильных купальниках и ярком полосатом костюме, который состоял из топа и юбки длины макси. Брат Кейт Миддлтон наслаждался купаниями в море и любовался фантастическими пейзажами, однако в кадре появлялся редко.

 
 
 
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Брат Кейт Миддлтон не стал скрывать, что 2020 год выдался для них с Элизой Тевен тяжелым, ведь пара дважды пыталась пожениться. С тех пор, как бизнесмен сделал предложение французской финансистке прошел уже год. Влюбленные планировали сыграть свадьбу летом этого года, однако церемонию пришлось отменить еще в марте.

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"Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество во время кризиса. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе", - заявил представитель близкого окружения невест в начале карантина. Если принцесса Беатрис решилась выйти замуж на закрытой церемонии без шумного празднования, то Джеймс и Элиза, похоже, не станут отказываться от пышного торжества.

Как сообщалось ранее, Джеймс Миддлтон решил основать благотворительный фонд, который будет направлять средства на работу организаций защиты животных.

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Все по теме:

Италия, Королевская семья, Джеймс Миддлтон, Элиза Тевен.

Автор:

Телеграф
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