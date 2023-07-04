26-летняя Камила Кабельо похвасталась похудевшей фигуркой на Неделе моде в Париже (фото)
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Звезда фильма "Золушка" приоделась в неземной наряд
Известная кубино-американская певица Камила Кабельо, сыгравшая в 2020 году главную роль в "Золушке" от Sony, появилась на парижской Неделе моды.
В понедельник, 3 июля, 26-летняя знаменитость побывала на модном показе голландского модельера Ирис ван Херпен, которая представила свою новую коллекцию Fall/Winter 2023/2024. Кабельо выбрала для мероприятия футуристический наряд, созданный Херпен.
Исполнительница, которая постройнела за последние месяцы, позировала перед фотографами в прозрачном серебряно-золотом платье без рукавов и бюстгальтера. Оно создавало иллюзию нежных крыльев бабочки со структурированными плечами и глубоким лифом.
Свой необычный образ Камила дополнила парой позолоченных туфель на платформе с ремешками. Она также собрала свои длинные волосы в высокий пучок, а некоторые пряди свисали вниз.
"Мне нравится ваше пристрастие к природе и биофилическому дизайну, мы можем быть родственными душами. Спасибо за прекрасные вещи, включая это ваше платье, я чувствую себя как бабочка", — написала Кабельо в Инстаграме, обращаясь к звездному модельеру.
Ранее на Неделе моды появилась исполнительница главной роли в фильме "Русалочка" Холли Бейли. 23-летняя знаменитость пришла на показ мужской одежды Ami Alexandre Mattiussi.