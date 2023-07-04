Найкращі образи зірок на Тижні моди в Парижі: стильні луки показали Наталі Портман, Cardi B та інші (фото)

У Франції триває одна з головних подій у світі моди

Тиждень високої моди в Парижі сезону осінь-зима 2023/2024 стартував у Франції, поки там тривають заворушення та протести через вбивство поліцією підлітка-алжирця. Найближчими днями кутюр’є з усього світу продемонструють свої колекції на подіумі у столиці моди.

На покази Chanel, Schiaparelli, Jacquemus, Chanel, Giorgio Armani, Dior та інших відомих дизайнерів з’їжджаються знаменитості з різних країн. "Телеграф" публікує найкращі образи зірок, які вже встигли відвідати паризький Тиждень високої моди.

Американська виконавиця у жанрі хіп-хоп Cardi B опинилася у центрі уваги паризької публіки. Ефектний чорний ансамбль зірки створений брендом Schiaparelli.

Cardi B. Фото: Getty Images

Відвідала Париж у ці дні і зірка фільмів "Гра престолів" та "Зоряні війни" Гвендолін Крісті. Біле волосся актриси ефектно контрастує з чорним вбранням.

Гвендолін Крісті. Фото: Getty Images

Власниця "Оскара" Наталі Портман зачарувала жіночною сукнею в квітковий принт. Незважаючи на скандал навколо її родини через зраду чоловіка, актриса мала чудовий вигляд.

Наталі Портман. Фото: Getty Images

Австралійський режисер Баз Лурманн та головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Впливова персона у світі моди, традиційно, постала у фірмових для її іміджу окулярах.

Баз Лурманн та Анна Вінтур. Фото: Getty Images

Французька актриса Філіппін Леруа-Больйо, найвідоміша за участю в серіалі "Емілі в Парижі", сяяла на головній модній події Парижа. 60-річна знаменитість, як завжди, має елегантний вигляд.

Філіппін Леруа-Больйо. Фото: Getty Images

Американська актриса та модель Кеа Хо підкреслила вбранням свою розкішну фігуру. Поки що це один із найвідвертіших образів, помічених на Тижні високої моди в Парижі.

Кеа Хо. Фото: Getty Images

Британська актриса, зірка картини "Зникла" Розамунд Пайк також потрапила до об’єктивів фотографів. Зірка дотримується мінімалістичного стилю.

Розамунд Пайк. Фото: Getty Images

Кубино-американська співачка Каміла Кабельо підкорила фанів ніжним образом. 26-річна зірка нечасто з’являється у вечірніх сукнях.

Каміла Кабельо. Фото: Getty Images

Олександра Даддаріо, зірка фільмів "Техаська різанина бензопилою 3D", "Моя дівчина — зомбі" та "Рятувальники Малібу" обрала досить скромний образ для світського заходу. 37-річній американській актрисі дуже личить ніжний відтінок комплекту.

Олександра Даддаріо. Фото: Getty Images

Португальська модель Сара Сампайо потрапила у кадр на одній із паризьких вулиць. Свого часу одна з ангелів Victoria’s Secret продемонструвала витончений образ.

Сара Сампайо. Фото: Getty Images

Сяяла на вулицях Парижа бразильсько-американська блогерка у сфері моди та краси Каміла Коельо. На дівчині трендовий фасон сукні без бретелей.

Каміла Коельйо. Фото: Getty Images

Американська світська левиця Нікі Хілтон-Ротшильд не залишила без уваги покази в рамках Тижня високої моди в Парижі. 39-річна підприємниця та модельєр похвалилася розкішним вбранням у чорно-золотій гамі.

Нікі Хілтон-Ротшильд. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Каміла Кабельо похвалилася схудлою фігурою на Тижні моди в Парижі. Зірка фільму "Попелюшка" захопила футуристичним вбранням.