Роббі у Balmain, Гослінг у Gucci: зірки "Барбі" викликали фурор на червоній доріжці в Мексиці (фото)

Виконавці головних ролей презентували романтичну комедію у стильних луках

Головні зірки нової романтичної комедії "Барбі", 33-річна Марго Роббі, 42-річний Раян Гослінг та 39-річна Америка Феррера викликали фурор на черговій прем’єрі фільму, цього разу в Наукальпан-де-Хуарес, Мексика. Нагадаємо, що фотокол із зірками картини вперше 25 червня у Лос-Анджелесі.

Захід пройшов у четвер, 6 липня. Для виходу Раян Гослінг вибрав костюм ніжно-лимонного кольору модного бренду Gucci. Під піджаком актора виглядала білосніжна футболка.

Зірка "Загону самогубців" Марго Роббі віддала перевагу бренду Balmain. На показ фільму актриса прийшла в однотонній рожевій сукні зі штучної шкіри. Вона одягла його поверх прозорого рожевого топу. Свій лук Роббі підкреслила поясом із двома ланцюжками. Ланцюжки на поясі імітували сережки знаменитості, що звисають, із серцем і зіркою.

Акторка Америка Феррера, знайома глядачеві виконанням ролі Бетті Суарес у телевізійному серіалі "Погануля", обрала для вечора діловий стиль. Наряд від Alexander McQueen включав шкіряну спідницю і стильний блейзер.

Варто зазначити, що протягом усього престуру Марго Роббі віддавала шану знаменитій ляльці Барбі. Нещодавно актриса продемонструвала образ у стилі своєї героїні на пресконференції у Південній Кореї.