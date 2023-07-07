Робби в Balmain, Гослинг в Gucci: звезды "Барби" произвели фурор на красной дорожке в Мексике (фото)

Исполнители главных ролей презентовали романтическую комедию в стильных луках

Главные звезды новой романтической комедии "Барби", 33-летняя Марго Робби, 42-летний Райан Гослинг и 39-летняя Америка Феррера произвели фурор на очередной премьере фильма, в этот раз в Наукальпан-де-Хуарес, Мексика. Напомним, что фотоколл со звездами картины впервые состоялся 25 июня в Лос-Анджелесе.

Мероприятие прошло в четверг, 6 июля. Для выхода в свет Райан Гослинг выбрал костюм нежно-лимонного цвета модного бренда Gucci. Под пиджаком актера выглядывала белоснежная футболка.

Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби предпочла бренд Balmain. На показ фильма актриса пришла в однотонном розовом платье из искусственной кожи. Она надела его поверх прозрачного розового топа. Свой лук Робби подчеркнула поясом с двумя цепочками. Цепочки на поясе имитировали свисающие серьги знаменитости с сердцем и звездой.

Актриса Америка Феррера, знакомая зрителю исполнением роли Бетти Суарес в телевизионном сериале "Дурнушка", выбрала для вечера деловой стиль. Наряд от Alexander McQueen включал в себя кожаную юбку и стильный блейзер.

Стоить отметить, что на протяжении всего пресс-тура Марго Робби отдавала дань уважения знаменитой кукле Барби. Недавно актриса продемонстрировала образ в стиле своей героини на пресс-конференции в Южной Корее.