37-летняя экс-солистка группы NikitA, как всегда, неотразима

Украинская певица, модель и блогер Даша Астафьева порадовала своих поклонников новыми фото. 37-летняя секс-символ отечественного шоу-бизнеса умеет не только красиво презентовать образы в вышиванках, но и выглядеть круто с символом "хлопков" в стране-террористке россии.

Артистка получилась непревзойденной с веточкой хлопка, позируя перед фотоаппаратом в длинном черном платье из трикотажа. "Изюминкой" образа стало не только пушистое растение, но и красные туфли с острым носиком.

"Не буває позорних поглядів на жизнь, єзть лише позорна жизнь без всяких поглядів. Доктор Падлюччо", — процитировала Астафьева украинского автора Михаила Бриных.

"Прекрасна бавовна", "Невероятная и чистая, да еще в сочетании с хлопком", "Вы топчик. Украинская Беллуччи, но младше", — написали в комментариях подписчики артистки.

Отметим, что Даша Астафьева была в школьные годы очень мила, такой и остается. Ранее певица поделилась с подписчиками, какой она была в школьные годы. Напомним, что артистка "наехала" на Регину Тодоренко, молчащую о войне в Украине.