Одна другой краше: 50-летняя королева Испании вышла в свет с дочерьми-красавицами (фото)

Королевская семья пришла на церемонию награждения принцесс

Королева Испании Летиция продолжает щеголять в стильных нарядах на публичных мероприятиях и светских раутах. Только недавно 50-летняя испанка похвасталась стильным образом в белом, а теперь поразила новым луком, вывел в свет своих взрослых дочерей — Леонор и Софию, рожденных в браке с королем Филиппом VI.

Летиция с девочками посетили церемонию вручения премии Фонда "Принцесса Жироны" в Жироне, которая состояла в среду, 5 июля. Премия, впервые присужденная в 2010 году, направлена ​​на продвижение исследований, художественного творчества, инноваций, солидарности и предпринимательского таланта молодых испанцев. На мероприятие пришли главные члены монаршей семьи, включая самого 55-летнего короля Испании.

Летиция пришла на церемонию в платья черного цвета с вырезом шведского бренда H&M. Свой образ королева дополнила блестящими туфлями-лодочками и сумочкой-клатчем. Старшая дочь королевской четы, 17-летняя Леонор, была в бирюзовом наряде бренда Cherubina, в то время как ее младшая сестра, 16-летняя София, облачилась в серебристое платье от Moises Nieto.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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