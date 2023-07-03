В красном вышитом платье: победительница "Мисс Украина Вселенная" показала аутентичный образ (фото)

29-летняя Виктория Апанасенко продемонстрировала красочный лук

Украинская модель родом из Чернигова, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко продемонстрировала яркий образ в аутентичном наряде.

29-летняя девушка позировала перед камерой в макси-платье из коллекции бренда национальной одежды FOBERINI. Наряд получил название "Зозуля".

Объемные рукава, обрамленный кружевом воротничок и вышитые птицы, объединенные любовью к родному краю — все это можно сказать о вышитом платье красного цвета, в которое облеклась украинская красавица.

Напомним, что в марте 2023 года Виктория Апанасенко вышла замуж. Личность любимого мужчины 29-летняя девушка не раскрывает. О своей помолвке Виктория Апанасенко сообщила в социальной сети 17 февраля этого года. Тогда она выложила фото с кольцом.

Ранее украинская модель очаровала изысканным черным платьем. А также показала стильный образ из Нью-Йорка, позируя на фоне известной площади Таймс-Сквер в Манхэттене. А однажды девушка примерила рыжий цвет волос.