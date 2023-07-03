У червоній вишитій сукні: переможниця "Міс Україна Всесвіт" показала автентичний образ (фото)

29-річна Вікторія Апанасенко продемонструвала барвистий лук

Українська модель родом з Чернігова, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко продемонструвала яскравий образ в автентичному вбранні.

29-річна дівчина позувала перед камерою у максісукні з колекції бренду національного одягу FOBERINI. Вбрання отримало назву "Зозуля".

Об’ємні рукави, обрамлений мереживом комірець та вишиті птахи, об‘єднані любов‘ю до рідного краю — все це можна сказати про вишиту сукню червоного кольору, в яке вбралась українська красуня.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Особистість коханого чоловіка 29-річна дівчина не розкриває. Про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила у соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото з обручкою.

Раніше українська модель зачарувала вишуканою чорною сукнею. А також, показала стильний образ із Нью-Йорка, позуючи на тлі відомої площі Таймс-Сквер у Манхеттені. А одного разу дівчина приміряла рудий колір волосся.