Окільцьована Вікторія Апанасенко показала стильний образ із Нью-Йорка: "Час сяяти" (фото)

28-річна представниця України на "Міс Всесвіті" порадувала фанів новим фотосетом

Відома українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця від країни на "Міс Всесвіті-2022" Вікторія Апанасенко, яка вийшла 23 березня заміж, показала новий лук.

Днями 28-річна дівчина повернулася із Нью-Йорка (США), де провела кілька творчих зйомок. Під час звичайної прогулянки Вікторія знялася на тлі відомої площі Таймс-Сквер у Манхеттені.

"Time to shine ("Час сяяти" — ред.)", — підписала фото Апанасенко. На них модель, родом із Чернігова, позує у чорному піджаку, який блищить через прикраси, і під який дівчина не одягла бюстгальтер. Цього разу Апанасенко зібрала своє розкішне волосся у стильний хвостик.

Раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні. Пізніше дівчина показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. А одного разу дівчина приміряла рудий колір волосся.

Нагадаємо, що у березні Вікторія вийшла заміж. Особистість коханого чоловіка 28-річна дівчина не розкриває. Про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила у соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото з обручкою.