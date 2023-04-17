Окольцованная Виктория Апанасенко показала стильный образ из Нью-Йорка: "Время сиять" (фото)

28-летняя представительница Украины на "Мисс Вселенной" порадовала фанов новым фотосетом

Известная украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница от страны на "Мисс Вселенной-2022" Виктория Апанасенко, вышедшая 23 марта замуж, показала новый лук.

На днях 28-летняя девушка вернулась из Нью-Йорка (США), где провела несколько творческих съемок. Во время обычной прогулки Виктория запечатлелась на фоне известной площади Таймс-Сквер в Манхеттене.

"Time to shine ("Время сиять" — ред.)", — подписала фото Апанасенко. На них модель, родом из Чернигова, позирует в черном пиджаке, который блестит из-за украшений, и под который девушка не одела бюстгальтер. В этот раз Апанасенко собрала свои роскошные волосы в стильный хвостик.

Ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье. Позже девушка показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. А однажды девушка примерила рыжий цвет волос.

Напомним, что в марте Виктория вышла замуж. Личность любимого мужчины 28-летняя девушка не раскрывает. О своей помолвке Виктория Апанасенко сообщила в социальной сети 17 февраля этого года. Тогда она выложила фото с обручальным кольцом.