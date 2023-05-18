Переможниця "Міс Україна Всесвіт" зачарувала вишуканою чорною сукнею (фото)

28-річна Вікторія Апанасенко підкреслила струнку фігуру сміливим вбранням

Українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко знову демонструє стильні образи у соціальних мережах.

У себе на сторінці в Інстаграмі Вікторія виставила пост про те, як важливо бути сильним попри все, адже кожна наша історія закінчується перемогою. До цієї публікації 28-річна дівчина прикріпила кадр із нової фотосесії.

На знімку Апанасенко одягнена у чорну сукню з великою білою квіткою на боці. Плечі у моделі відкриті, а в якості аксесуара Вікторія доповнила вишуканий образ довгими сережками.

"Шикарна", "Дивовижна", "Прекрасні слова натхнення. Люблю твоє фото, ти така красива, елегантна та жіночна", — пишуть шанувальники моделі в коментарях.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Особистість коханого чоловіка 28-річна дівчина не розкриває. Про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила у соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото з обручкою.

Раніше українська модель показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. А одного разу дівчина приміряла рудий колір волосся.