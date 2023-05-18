Рус

Переможниця "Міс Україна Всесвіт" зачарувала вишуканою чорною сукнею (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська модель Вікторія Апанасенко Новина оновлена 18 травня 2023, 10:23
Українська модель Вікторія Апанасенко. Фото instagram.com/crystal.viktoria

28-річна Вікторія Апанасенко підкреслила струнку фігуру сміливим вбранням

Українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" та представниця країни на "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко знову демонструє стильні образи у соціальних мережах.

У себе на сторінці в Інстаграмі Вікторія виставила пост про те, як важливо бути сильним попри все, адже кожна наша історія закінчується перемогою. До цієї публікації 28-річна дівчина прикріпила кадр із нової фотосесії.

На знімку Апанасенко одягнена у чорну сукню з великою білою квіткою на боці. Плечі у моделі відкриті, а в якості аксесуара Вікторія доповнила вишуканий образ довгими сережками.

вікторія апанасенко

"Шикарна", "Дивовижна", "Прекрасні слова натхнення. Люблю твоє фото, ти така красива, елегантна та жіночна", — пишуть шанувальники моделі в коментарях.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Вікторія Апанасенко вийшла заміж. Особистість коханого чоловіка 28-річна дівчина не розкриває. Про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила у соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото з обручкою.

Раніше українська модель показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. А одного разу дівчина приміряла рудий колір волосся.

Теги:
#Міс Всесвіт #Міс Україна-Всесвіт