Победительница "Мисс Украина Вселенная" очаровала изысканным черным платьем (фото)

28-летняя Виктория Апанасенко подчеркнула стройную фигуру смелым нарядом

Украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" и представительница страны на "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко вновь демонстрирует стильные образы в социальных сетях.

У себя на странице в Инстаграме Виктория выставила пост о том, как важно быть сильным несмотря ни на что, ведь каждая наша история заканчивается победой. К этой публикации 28-летняя девушка прикрепила кадр с новой фотосессии.

На снимке Апанасенко одета в черное платье с большим белым цветков на боку. Плечи у модели открыты, а в качестве аксессуаров Виктория дополнила изысканный образ длинными серьгами.

"Шикарная", "Удивительная", "Прекрасные слова вдохновения. Люблю твое фото, ты такая красивая, элегантная и женственная", — пишут поклонники модели в комментариях.

Напомним, что в марте 2023 года Виктория Апанасенко вышла замуж. Личность любимого мужчины 28-летняя девушка не раскрывает. О своей помолвке Виктория Апанасенко сообщила в социальной сети 17 февраля этого года. Тогда она выложила фото с обручальным кольцом.

Ранее украинская модель показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. А однажды девушка примерила рыжий цвет волос.