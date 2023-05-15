Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала его новорожденную внучку (фото)

34-летняя Румер родила "Крепкому орешку" пока что единственную внучку

Американская актриса Румер Уиллис, родившая своего первенца 18 апреля, поделилась с поклонниками в соцсети трогательными кадрами с дочкой. Девочку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис, и она пока что является единственной внучкой 68-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса.

Первые фото малышки Румер выставила в Инстаграме. Пост уже оценили лайками около 100 тысяч подписчиков актрисы.

"Я ждала и мечтала о тебе всю свою жизнь. Ты больше, чем я могла себе представить. Ты изменила мою жизнь самым глубоким образом. Для меня привилегия и честь в жизни быть твоей матерью, и я всегда буду делать для тебя все", — написала своей дочери знаменитость.

Также милым фото с внучкой поделилась и бывшая жена Брюса Уиллиса, американская актриса Деми Мур. Напомним, что со своим экс-мужем она поддерживает теплые дружеские отношения.

К слову, сам "Крепкий орешек" сейчас проводит все свое время с родными людьми. В феврале 2023 года врачи диагностировали и актера прогрессирующую деменцию.

У знаменитости есть пять дочек. Три из них (Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль) появились в браке с Деми Мур, с которой звезда "Крепкого орешка" прожил с ноября 1987 года по октябрь 2000-ого. Недавно в сети появился семейный снимок 68-летнего Брюса Уиллиса с младшей на 23 года женой, британской моделью Эммой Хеминг, и их двумя совместными дочерьми.