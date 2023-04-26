Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые стал дедушкой: имя и фото малышки

34-летняя Румер Уиллис подарила отцу прелестную внучку

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, впервые стал дедушкой. Его старшая дочь, американская актриса Румер Гленн Уиллис подарила звездному отцу внучку.

Как написала Румер в Инстаграме, своего первенца она родила еще во вторник, 18 апреля. Также актриса раскрыла имя дочери — ее назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

"Ты чистая магия. Ты больше, чем то, о чем мы когда-либо мечтали", — написала в соцсети Румер. На фото, которое она предоставила своим подписчикам, Луэтта изображена спящей на подушке и укрытой легким одеяльцем.

34-летняя Румер Уиллис и ее бойфренд, фронтмен инди-группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас подтвердили отношения в ноябре 2022 года, а спустя месяц объявили, что ждут рождения первенца.

Румер Гленн Уиллис и Дерек Ричард Томас

Напомним, что американский актер Брюс Уиллис, который в этом году отпраздновал свое 68-летие, является счастливым отцов пятерых дочек. Трое (Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль) появились в браке с актрисой Деми Мур, с которой звезда "Крепкого орешка" был вместе с ноября 1987 года по октябрь 2000 года. Бывшие супруги дружат и по сей день. Еще двух дочек подарила нынешняя жена актера Эмма Хеминг — Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Ранее "Телеграф" сообщал, что американская актриса и модель, звезда "Теории Большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой. 37-летняя актриса родила дочь 30 марта.